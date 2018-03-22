В парламенте приняли законопроект в сфере строительства

Как гласит законопроект, орган государственного архитектурно-строительного контроля принимает участки бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления собственниками (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства. Они по классу последствий (ответственности) должны относиться к объектам с незначительными последствиями.

Данные объекты могут быть построенны на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ. По результатам технического обследования орган государственного архитектурно-строительного контроля принимает в эксплуатацию участки.

Объекты должны быть построены в период с 5 августа 1992 года в 9 апреля 2015. Это могут быть индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 квадратных метров, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 квадратных метров; построены к 12 марта 2011 здания и сооружения сельскохозяйственного назначения".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о корпоративном договоре.