15:53 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский парламент признал нелегитимными выборы в Крыму

Сегодня на заседании, 22 марта, Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма.

Украинский парламент признал нелегитимными выборы в Крыму

Об этом сообщается на сайте парламента. Положительно за принятие проекта постановления проголосовали 255 депутатов.

Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.

Они также никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины.

Парламентарии призывают мировое сообщество, применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов президента РФ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Румыния и ее власти считает Крым частью Украины. Бухарест признавать его незаконную аннексию Россией не намерен, также, как и не намерен признавать выборы президента Владимира Путина, которые России провела в аннексированном полуострове.


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