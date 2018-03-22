Украина развивает оборонные реформы, - НАТО

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью Deutsche Welle.

По его словам, правительство Украины провело оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить. Он также добавил, что стабильная ситуация в Украине является одной из главных целей этих реформ.

Павел подчеркнул, что вооруженные силы Украины приблизили страну к достижению совместимости своей армии с военными силами НАТО.

"Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины", - сообщил генерал.

За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. Страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для того, чтобы стать членом НАТО и Европейского союза. План действий страна надеется получить до конца следующего года.