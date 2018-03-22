12:21 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет сотрудничать с Хорватией в сфере предотвращения катастроф

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с правительством Хорватии о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий.

Украина будет сотрудничать с Хорватией в сфере предотвращения катастроф

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что это соглашение было подписано еще 21 ноября 2016 года в Киеве. Согласно которому между странами укрепляется сотрудничество в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий. Также соглашение определяет формы помощи, которые могут предоставляться сторонами для этих целей.

В частности, стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина стремится как можно быстрее выполнить все требования для того, чтобы стать членом НАТО и Европейского союза. План действий страна надеется получить до конца следующего года.


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