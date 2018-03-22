"Только прошу - выживи": Савченко встретилась со своей мамой и сестрой перед задержанием - ФОТО, ВИДЕО

Об этом трубят украинские СМИ.

Савченко пыталась успокоить своих родных, особенно мать, которая просила свою дочь "только прошу - выживи".

Как сообщают журналисты, она попросила их поехать домой и не нервничать. После этого Савченко вернулась на территорию возле парламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с народного депутата Украины Надежды Савченко. За соответствующее решение отдали свои голоса 291 народный депутат. Затем депутаты проголосовали за привлечение ее к ответственности и арест. За это соответственно отдали свои голоса 274 и 268 народных депутатов.

Согласно представлению генпрокурора, в ноябре прошлого года она вместе с главой общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и другими лицами запланировала обстрелять из гранатометов и пулеметов здание Верховной рады, Кабинета Министров, Администрации Президента и рядом стоящие жилые дома.