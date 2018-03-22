14:29 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Только прошу - выживи": Савченко встретилась со своей мамой и сестрой перед задержанием - ФОТО, ВИДЕО

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов в Киеве, самостоятельно покинула здание парламента и встретилась со своей сестрой и мамой у здания гостиницы "Киев". 

Об этом трубят украинские СМИ.

Савченко пыталась успокоить своих родных, особенно мать, которая просила свою дочь "только прошу - выживи".

Как сообщают журналисты, она попросила их поехать домой и не нервничать. После этого Савченко вернулась на территорию возле парламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с народного депутата Украины Надежды Савченко. За соответствующее решение отдали свои голоса 291 народный депутат.  Затем депутаты проголосовали за привлечение ее к ответственности и арест. За это соответственно отдали свои голоса 274 и 268 народных депутатов.

Согласно представлению генпрокурора, в ноябре прошлого года она вместе с главой общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и другими лицами запланировала обстрелять из гранатометов и пулеметов здание Верховной рады, Кабинета Министров, Администрации Президента и рядом стоящие жилые дома.


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