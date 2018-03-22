12:55 22.03.2018 | Политика | Новости
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Совет Европы не доволен контролем за коррупцией в России

Представители Европейского Совета дали поручение российскому государству более тщательно следить за коррупцией среди депутатов, судей и прокуроров.

Совет Европы не доволен контролем за коррупцией в России

Об этом свидетельствуют данные из доклада группы государств Совета Европы против коррупции.

Согласно недавно полученным сведениям, в России остался еще целый ряд нерешенных проблем.

В частности, ГРЕКО предлагает повысить финансовую прозрачность деклараций депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Поможет в этом раскрытие источников доходов и ввод кодекса этики для парламентариев. Отдельно в докладе поднимается вопрос судей. Организация предложила России уменьшить роль исполнительной власти в их назначении, сделать процесс их отбора более открытым, а также ввести обязательную декларацию их доходов.

Также в документе предлагается ограничить широкий иммунитет судей. В связи с этим ГРЕКО рекомендует России сделать более открытым доступ к этой профессии и процедуру найма на нее. Организация также призвала усилить контроль за подарками во всех ветвях власти.

В данный момент ожидается, что Российская Федерация представит доклад о ходе выполнения рекомендаций ГРЕКО к 30 апреля 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Совет Европы внес в список санкций трех ученых и высокопоставленного военного по подозрению в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения в Сирии.


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