09:57 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рубан и Савченко получали оружие от главаря "ДНР", - Луценко

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан совместно с народным депутатом Надеждой Савченко договорились о предоставление оборонительного оружия для выполнения боевых действий в украинской стране.

Рубан и Савченко получали оружие от главаря

Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета.

Согласно его словам, еще в прошлом году указанные чиновники вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти украинского государства. Так, чтобы их планы осуществились, гражданин Рубан и народный депутат Савченко запланировали широкомасштабную террористическую атаку в Киеве.

В частности, террористический акт был нацелен на административные здания столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц". Документ, в частности, запрещает входить в здание парламента с оружием. Законопроект поддержали 263 народных депутатов.


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