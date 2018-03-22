Регламентный комитет порекомендовал парламенту снять неприкосновенность с Савченко

При этом генеральный прокурор Юрий Луценко, который присутствует на заседании комитеты, попросил также разрешения на привлечение к ответственности, задержание и арест. Все три представления прошу удовлетворить в полном объеме, - заявил генпрокурор.

После этого парламентский комитет поддержал привлечение Савченко к уголовной ответственности, а также ее задержание и арест.

Напомним, накануне опубликовано представление генпрокурора на арест Савченко. В частности, следствие подозревает народного депутата в подготовке к захвату государственной власти и посягательстве на жизнь президента Украины.

По данным прокуратуры, Савченко и соучастники планировали совершить государственный переворот путем совершения террористических актов.

Как сообщал УРА-Информ, Луценко смегодня заявил, что руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан совместно с народным депутатом Надеждой Савченко договорились о предоставление оборонительного оружия для выполнения боевых действий в украинской стране.