10:14 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189250:Polishuk

Регламентный комитет порекомендовал парламенту снять неприкосновенность с Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендует украинскому парламенту снять неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко.

Регламентный комитет порекомендовал парламенту снять неприкосновенность с Савченко

При этом генеральный прокурор Юрий Луценко, который присутствует на заседании комитеты, попросил также разрешения на привлечение к ответственности, задержание и арест. Все три представления прошу удовлетворить в полном объеме, - заявил генпрокурор.

После этого парламентский комитет поддержал привлечение Савченко к уголовной ответственности, а также ее задержание и арест.

Напомним, накануне опубликовано представление генпрокурора на арест Савченко. В частности, следствие подозревает народного депутата в подготовке к захвату государственной власти и посягательстве на жизнь президента Украины.

По данным прокуратуры, Савченко и соучастники планировали совершить государственный переворот путем совершения террористических актов.

Как сообщал УРА-Информ, Луценко смегодня заявил, что руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан совместно с народным депутатом Надеждой Савченко договорились о предоставление оборонительного оружия для выполнения боевых действий в украинской стране.


Поделиться
Читайте также:
 
В результате авиаудара по сирийскому Идлибу погибли 20 человек - ФОТО Google разработает собственную блокчейн технологию Рубан и Савченко получали оружие от главаря "ДНР", - Луценко На повестке дня в Раде сегодня рассмотрение вопросов строительства
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив