Рада внесла изменения в законопроект УПК

Об этом говорится на сайте парламента.

За данное постановление положительно проголосовали 256 народных депутатов. Согласно закону были внесены изменения в статьи 132, 184, 234 УПК Украины. В таком случае, представление ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения обыска или избрании меры пресечения осуществляется на основании постановления следственного судьи и подается в местный суд.

Теперь правоохранительным органам разрешено подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий, что существенно ускорит расследование.

Соответствующий документ разработан с целью повышения эффективности и качества предварительного расследования по уголовным производствах органами досудебного расследования.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вступил в силу закон № 2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".