Профильный комитет начал рассматривать возможность ареста Савченко, - ВИДЕО

В четверг, 22 марта, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента начал рассматривать три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежды Савченко.

Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Заседание началось в девять часов утра.

При этом генеральный прокурор Украины во вермя заседания заявил, что Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

По его словам, в течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта.

При этом сама Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицеров разных частей ВСУ, а летом прошлого года она обратилась с таким предложением к офицерам восьмого полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО.

Офицеры Март, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти, – рассказал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.