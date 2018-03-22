Президент Словакии назначил нового премьер-министра

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, Киска также назначил Томаша Друкера на должность главы Министерства внутренних дел. Таким образом, президент удовлетворив требования протестующих установить человека, который может обеспечить независимое расследование убийства журналиста.

Кстати, совсем недавно Пеллегрини представил президенту список имен, которые должны войти в правительство.

Согласно словам лидера страны, он снова встретился с Пеллегрини и заявил, что не назначит правительство в нынешнем составе. Президент дал поручение Пеллегрини представить новый состав правительства до пятницы, 23 марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Словакии сотни людей вышли на антиправительственные демонстрации. Причиной для массовых акций и митингов послужило убийство 27-летнего журналиста Яна Куцяка, который вел громкие антикоррупционные журналистские расследования.