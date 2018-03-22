Президент Перу объявил о намерении уйти в отставку

По его словам, соответствующее решение он принял на фоне той тяжелой и искусственно созданной ситуации, в которой он получился виновным в действиях, которых не совершал. Так будет лучше для страны, - пояснил глава государства.

Как сообщает NBC News, 79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделал официальное заявление после того, как в Перу произошел коррупционный скандал. Накануне в оппозиционной партии "Народная сила" заявили, что были предприняты попытки подкупа депутатов с целью не допустить импичмента главы государства. Это могло произойти путем намеченного на 22 марта голосования в конгрессе.

Президент подозревается в причастности к тому факту, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд арестовал бывшего президента Перу ​Ольянта Умалу и его жену Надин Эредию на 18 месяцев по делу об отмыванию финансов и коррупции.