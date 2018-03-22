20:05 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины за предотвращение массовых терактов.

Порошенко поблагодарил силовиков за предотвращение теракта

В четверг, 27 марта, глава государства на своей страничке в Facebook отреагировал на задержание народного депутата Надежда Савченко. В частности, он написал, что благодарен работникам спецслужбам за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачение российской спецоперации против Украины.

Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны, - написал Порошенко.

Он также напомнил, что Украины ведется широкомасштабная гибридная война целью которой является посеять хаос и уничтожить украинское государство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховная рада Украины разрешила привлечение Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 274 народных депутатов.

Таким образом, по решению парламента следствие может привлечь подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота Надежду Савченко уголовной ответственности.


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