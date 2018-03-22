12:59 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил закон о платных дорогах

Сегодня 22 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог". Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Порошенко одобрил закон о платных дорогах

Отмечается, что соответствующий закон будет способствовать созданию надлежащих условий для инвестиций и эксплуатации автомобильных дорог.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что касается платы за разовый проезд, то будет определен максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который платится с учетом уровня инфляции.

Концессионные платежи зачисляются в государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда.

Кстати, автомобильные дороги или их участки, по закону, относят к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств. Однако, альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза протяженность платной автомобильной дороги.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около десяти евроцентов за километр будет стоит проезд по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь. Для подписания договора с частным инвестором на строительство концессионной дороги Краковец-Львов необходимо изменить законодательство в отношении концессий.


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