13:30 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил взаимодействие с Хорватией по избежанию катастроф

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины..

Порошенко одобрил взаимодействие с Хорватией по избежанию катастроф

Как указано в сообщении, документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться сторонами для этих целей.

По решению Петра Порошенко и президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович, обе стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог".


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