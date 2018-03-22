Порошенко одобрил взаимодействие с Хорватией по избежанию катастроф

Как указано в сообщении, документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться сторонами для этих целей.

По решению Петра Порошенко и президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович, обе стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог".