Парубий рассказал, когда внесет законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов

Парламент должен снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы Генеральная прокуратура могла работать без этой долгой процедуры, которую мы проходим здесь. Такое мнение в четверг, 22 марта, во время брифинга глава парламента Андрей Парубий.

При этом он дал гарантию, что как только будет решение Конституционного суда, он немедленно внесет в сессионный зал на второе чтение изменения в Конституцию Украины по этому вопросу.

Напомним, Верховная Рада 19 октября 2017 включила в повестку дня и направила в Конституционный суд президентский (7203) и депутатский (6773) законопроекты о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

По содержанию президентской инициативы, изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в подготовке террористического акта в зале парламента.