21:33 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий пояснил, что охрана вправе не пускать в Раду депутатов, отказавшихся сканировать вещи

Сотрудники Управления государственной охраны имеют право не пропускать в здание парламента депутатов, которые не позволяют сканировать свои вещи.

Парубий пояснил, что охрана вправе не пускать в Раду депутатов, отказавшихся сканировать вещи

Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи.

Об этом в четверг, 22 марта, заявил председатель парламента Андрей Парубий. По его словам, для того, чтобы народные депутаты не чувствовали унижения от досмотра вещей и одежды на входе в помещение Рады, он дал поручение найти сканеры.

День-два-три - и адаптируются все, и все будут одинаковые и равны перед законом. Эта система, этот закон будут функционировать так, как функционируют в каждом аэропорту Украины, - пояснил глава парламента.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня народный депутат Владимир Парасюк в четверг, 22 марта, при входе в здание парламента отказался выкладывать свое оружие. При этом он начал толкаться с бойцами государственной охраны, а позже заявил, что это было не оружие, а у него звенел ремень.


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