09:38 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189246:nastya

На повестке дня в Раде сегодня рассмотрение вопросов строительства

Верховная рада Украины на пленарном заседании, 22 марта 2018 года, в первом чтении рассмотрит ряд вопросов строительства и градостроительства. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

На повестке дня в Раде сегодня рассмотрение вопросов строительства

Парламентарии в первом чтении планируют рассмотреть некоторые законы относительно запрета взыскания и наложение ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Также проект закона об основных требованиях к сооружениям, а также условиях размещения на рынке строительных изделий. Соответственно внести изменения в некоторые законодательные акты относительно объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости.

Кроме того, нардепы рассмотрят ратификацию изменений в финансовое соглашение по строительству высоковольтной воздушной линии 750 кВ. в этот ряд входит Ровенская АЭС - Киевская между Украиной и Европейским инвестиционным банком, а также изменений в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по строительству воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская.

Добавим, сегодня парламент также может проголосовать за снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины в Киеве будет торжественно "подсвечено" красным цветом. На стенах здания также появится призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине из-за непогоды обесточенными остаются четыре населенных пункта #DeleteFacebook: как защитить личные данные в соцсети Нидерланды готовят документы для суда по катастрофе MH17 Украина развивает оборонные реформы, - НАТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив