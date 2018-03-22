На повестке дня в Раде сегодня рассмотрение вопросов строительства

Парламентарии в первом чтении планируют рассмотреть некоторые законы относительно запрета взыскания и наложение ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Также проект закона об основных требованиях к сооружениям, а также условиях размещения на рынке строительных изделий. Соответственно внести изменения в некоторые законодательные акты относительно объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости.

Кроме того, нардепы рассмотрят ратификацию изменений в финансовое соглашение по строительству высоковольтной воздушной линии 750 кВ. в этот ряд входит Ровенская АЭС - Киевская между Украиной и Европейским инвестиционным банком, а также изменений в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ по строительству воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская.

Добавим, сегодня парламент также может проголосовать за снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины в Киеве будет торжественно "подсвечено" красным цветом. На стенах здания также появится призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.