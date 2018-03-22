Меру пресечения Савченко Шевченковский суд рассмотрит в пятницу

Сейчас готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения. Генеральная прокуратура будет требовать для нее содержания под стражей, без альтернативы залога.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, на данный момент Савченко допрашивают в Службе безопасности Украины.

Эту же информацию подтвердил и адвокат Савченко Дмитрий Бугай. По его данным заседание суда начнется около девяти часов утра.

При этом защита считает, что задержание их подзащитной было незаконным и уже завтра обещают оспорить это решение.

Он также рассказал, что Генеральный прокурор Юрий Луценко предъявил Савченко подозрение, поскольку в отношении депутатов Верховной Рады есть особый порядок предъявления подозрения. После этого было ее задержание в порядке статьи 208 и проведен допрос.

Адвокат добавил, что он вместе с коллегами получил представление с приложениями и собирается их изучать. От других комментариев он отказался.

Напомним, ГПУ подогревает Савченко по нескольким статьям. В частности, речь идет о сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, приготовлении к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц, приготовлении к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, Надежда Савченко подозревается в приготовлении к террористическому акту, содействии деятельности террористической организации, ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц.

За совершение указанных преступлений Уголовным Кодексам Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Вскоре ее задержали сотрудники СБУ.