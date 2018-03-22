Луценко отрицает организацию военного мятежа в Украине

Как утверждает Луценко, внефракционная Надежда Савченко вела переговоры с командованием 8-го полка спецназа с целью организации теракта в центре Киева.

При этом генпрокурор подчеркивает, что военнослужащие не поддались на провокации политика.

"Никакого военного мятежа в Украине не было — была попытка двух человек действовать в интересах РФ как страны-агрессора и террористической организации "ДНР", с лидером которой нардеп Савченко непосредственно проводила переговоры", — подчеркнул Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента начал рассматривать три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежды Савченко. Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.