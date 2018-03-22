13:51 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко отрицает организацию военного мятежа в Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко не смогла организовать военный мятеж. Соответствующие заявление он сказал в ходе выступления в парламенте.

Луценко отрицает организацию военного мятежа в Украине

Как утверждает Луценко, внефракционная Надежда Савченко вела переговоры с командованием 8-го полка спецназа с целью организации теракта в центре Киева.

При этом генпрокурор подчеркивает, что военнослужащие не поддались на провокации политика.

"Никакого военного мятежа в Украине не было — была попытка двух человек действовать в интересах РФ как страны-агрессора и террористической организации "ДНР", с лидером которой нардеп Савченко непосредственно проводила переговоры", — подчеркнул Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента начал рассматривать три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежды Савченко. Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.


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