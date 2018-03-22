08:39 22.03.2018 | Политика | Новости
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Косово утвердило договор о демаркации границы с Черногорией – ВИДЕО

Парламент Косово во время заседания одобрил Соглашение о демаркации границы с Черногорией. Об этом сообщает местная газета Gazeta Express.

Косово утвердило договор о демаркации границы с Черногорией – ВИДЕО

Отмечается, что данное решение поддержали 80 депутатов, против выступили 11.

Ратификация этого соглашения дает возможность визовой либерализации Косово с ЕС. Премьер-министр Рамуш Харадинай утверждает, что Косово теперь ждет шага со стороны ЕС.

Кстати, данное соглашение о демаркации значит четкое определение и признание границы между Черногорией и самопровозглашенным Косово.

Добавим, что во время принятия законопроекта, депутаты ультраправого движения Самоопределение попытались сорвать голосование и распылили в парламенте Косово слезоточивый газ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", согласно новому стратегическому документу Еврокомиссии относительно балканских стран Сербия и Черногория могут присоединиться к Европейскому Союзу в 2025 году.


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