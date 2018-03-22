10:35 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет Верховной Рады одобрил задержание и арест Савченко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента удовлетворил решение на задержание и арест народного депутата Украины Надежды Савченко.

Комитет Верховной Рады одобрил задержание и арест Савченко

Соответствующее решение приняли посте того, как комитет рассмотрел три представления генерального прокурора Юрия Луценко касательно Савченко.

Одно из прошений генпрокурора предусматривало согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Как утверждает Луценко, нардеп Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страныю.

Свое решение комитет ВР направил спикеру парламента Андрею Парубию для внесения в зал на голосование. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рекомендует украинскому парламенту снять неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко.

При этом генеральный прокурор Юрий Луценко, который присутствует на заседании комитеты, попросил также разрешения на привлечение к ответственности, задержание и арест.


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