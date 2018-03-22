02:00 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Граждане РФ должны своевременно сообщать о поездках в Украину, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от первого марта "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики".

Граждане РФ должны своевременно сообщать о поездках в Украину, - Порошенко

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады ряда проектов законов. Главным поручением должно быть выполнено изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле".

Так иностранцы, прежде всего граждане Российской Федерации и лица без гражданства, прежде чем посетить Украину, в предварительные сроки должны направить электронное сообщение о намерениях перебивания. Также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Москва потребовала от властей Украины обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации.


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