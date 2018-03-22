10:17 22.03.2018 | Политика | Новости
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Европейские страны должны принимать меры к российским дипломатам, - Мэй

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй рассказала, что сейчас проходит расследование касательно отравления экс-разведчика из России Сергея Скрипаля и отметила, что Брюсселю стоит начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, занимающихся шпионажем.

Европейские страны должны принимать меры к российским дипломатам, - Мэй

Об этом передает агентство Bloomberg.

По ее словам, Россия не является стратегическим партнером, а скорее всего врагом.

Также премьер-министр подчеркнула, что Москва стала угрозой нацбезопасности всех стран Евросоюза. Нападение состоялось на территории Великобритании, но произойти могло в любой точке Европы, отметила она.

Поэтому, по мнению Мэй, ЕС и НАТО должны действовать вместе против злостного врага. Работники дипмиссий РФ занимаются шпионажем. Так, страны Евросоюза, должны осудить Россию за инцидент в Солсбери и принять меры в отношении кремлевских шпионов.

В издании добавили, что премьер-министру Великобритании нужна поддержка стран Евросоюза и больше критики в адрес Путина.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в настоящее время Великобритания активно рассматривает меры увеличения давления на Россию. В случае необходимости Британия будет готова применить их в любой момент.


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