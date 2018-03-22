11:51 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты начали рассматривает представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко - ВИДЕО

Верховная Рада Украины начала рассматривать, поданное Генеральной прокуратурой Украины снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Депутаты начали рассматривает представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко - ВИДЕО

ГПУ подозревает ее в подготовке терактов и государственного переворота. По итогам заседания парламент может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В настоящее время по этому делу с трибуны парламента докладывает Юрий Луценко.

При этом накануне он заявлял, что у следствия есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Регламентный комитет рекомендовал снять неприкосновенность с Савченко Регламентный комитет Рады рекомендовал нардепам проголосовать за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Кроме того, комитет также одобрил привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.


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