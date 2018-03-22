Депутаты начали рассматривает представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко - ВИДЕО
Верховная Рада Украины начала рассматривать, поданное Генеральной прокуратурой Украины снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.
ГПУ подозревает ее в подготовке терактов и государственного переворота. По итогам заседания парламент может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
В настоящее время по этому делу с трибуны парламента докладывает Юрий Луценко.
При этом накануне он заявлял, что у следствия есть доказательства того, что Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Регламентный комитет рекомендовал снять неприкосновенность с Савченко Регламентный комитет Рады рекомендовал нардепам проголосовать за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Кроме того, комитет также одобрил привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.
Верховная Рада Украины в среду, 21 марта, вновь отклонила законопроект №0166 "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления", направленный на дополнительную защиту украинских детей, которых усыновляют граждане других государств.