В Косово в зале парламента распылили слезоточивый газ - ФОТО, ВИДЕО

Инцидент произошел во время голосования о демаркации границы с Черногорией. Как сообщает Reuters, таким образом депутаты пытались заблокировать обсуждение и голосование.

В связи с инцидентом глава Ассамблеи Республики Косово Кадри Весели объявил перерыв в заседании, чтобы проветрить помещение. Однако, когда депутаты начали возвращаться, было выпущено еще больше слезоточивого газа.

Вместе с тем парламенту таки удалось ратифицировать Соглашение. За это решение отдали свои голоса 80, 11 - "против". Спикер парламента Кадри Весели сказал, что ратификация демаркации является важным шагом на пути к консолидации территориальной целостности и суверенитета Косово.

По его мнению, это ускорит процесс европейской интеграции и положит конец изоляции граждан страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, это не первая попытка проголосовать за демаркацию границы с Черногорией. 20 февраля правительство Косово призвало парламент проголосовать за новую версию соглашения об демаркации границы с Черногорией. Однако, оппозиционные партии Косово продолжают отвергать подписанное в 2015 году соглашение, заявляя, что из-за него страна потеряет территории, при этом международные эксперты убеждают, что этого не произойдет.

В Европейском союзе заявляют, что Косово должно ратифицировать соглашение о демаркации границы с Черногорией как предварительное условие, чтобы граждане Косово смогли свободно путешествовать в пределах безвизовой туристической зоны, известной как Шенген.