14:35 21.03.2018 | Политика | Новости
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В Финляндии закончились неофициальные переговоры США, Южной Кореи и КНДР

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что несколько минут назад в его стране завершились неофициальные переговоры между делегатами Северной Кореи, Южной Кореи и США. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В Финляндии закончились неофициальные переговоры США, Южной Кореи и КНДР

Как отмечается, 18 представителей указанных государств приехали в Финляндию еще не прошлой неделе. В частности, делегаты приняли участие в конференции "Трек 2" в рамках дипломатических встреч в преддверии саммита США-Северная Корея.

"Эта встреча была одной из серии академических сессий на протяжении многих лет, на которых изучали подходы к укреплению доверия и снижению напряженности на Корейском полуострове", - прокомментировал журналистам генеральный директор Киммо Ландевирта из министерства иностранных дел Финляндии. 

По его словам, делегаты проводили переговоры за закрытыми дверями в течение двух дней на территории правительственной усадьбы, расположенной за городом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения. Свое согласие уже дали министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, а также глава Министерства национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му.


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