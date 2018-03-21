В Финляндии закончились неофициальные переговоры США, Южной Кореи и КНДР

Как отмечается, 18 представителей указанных государств приехали в Финляндию еще не прошлой неделе. В частности, делегаты приняли участие в конференции "Трек 2" в рамках дипломатических встреч в преддверии саммита США-Северная Корея.

"Эта встреча была одной из серии академических сессий на протяжении многих лет, на которых изучали подходы к укреплению доверия и снижению напряженности на Корейском полуострове", - прокомментировал журналистам генеральный директор Киммо Ландевирта из министерства иностранных дел Финляндии.

По его словам, делегаты проводили переговоры за закрытыми дверями в течение двух дней на территории правительственной усадьбы, расположенной за городом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения. Свое согласие уже дали министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, а также глава Министерства национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му.