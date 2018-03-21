04:00 21.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп сообщил о вероятности скорой встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, комментируя состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным заявил, что их встреча может состояться в ближайшем будущем. Об этом сообщает Reuters.

Трамп сообщил о вероятности скорой встречи с Путиным

Президент США сделал данное заявление во время встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом

Как выразился Дональд Трапмп, на встрече с президентом Путиным он хотел бы обсудить потихоньку набирающую скорость гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию на Украине, в Сирии и Северной Корее.

По словам Трампа, так названная гонка вооружений между США и Россией уже начинает выходить из-под контроля, но правительство никогда не позволит никому иметь "хоть что-то близкое к тому, что есть у нас".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", состоялся разговор в телефонном режиме между  Владимиром Путиным и Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом по американской инициативе. Президент США поздравил Владимира Путина с победой на российских выборах.


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