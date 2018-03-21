Суд в Киеве продолжил заседание по делу о госизмене Януковича

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как утверждают журналисты, сегодня в суде планируется допросить свидетелей со стороны стороны защиты, находящихся в АР Крым путем видеосвязи. Кроме того, по неизвестным причинам судебное заседание началось с 45-минутным опозданием.

Позже представители СМИ сообщили, что ждать бывшего президента пришлось из-за проблем со связью.

Стоит добавить, что ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший глава украинского государства Виктор Янукович в очередной раз поставил себя в неловкий момент. В этот раз конфуз произошел на пресс-конференции в Москве перед журналистами.