15:13 21.03.2018 | Политика | Новости
100189185:labazovych

Сергей Лавров уходит с поста главы МИД России

В среду, 21 марта, Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав действующего президента страны Владимира Путина.

Сергей Лавров уходит с поста главы МИД России

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству.

В документе отмечается, что причина отстранения от должности Лаврова является прежде всего усталость. Также известно, что в последнее время чиновник работал по настоятельной просьбе Владимира Путина, однако сейчас он уже доработал до президентских выборов и может спокойно уйти в отставку.

К слову, сейчас в РФ ждут объявления нового состава правительства. На данный момент есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова.

Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента. Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет должность, например, в Совете безопасности России. 

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 9 марта 2004 года, в 1994-2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоялся разговор в телефонном режиме между  Владимиром Путиным и Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом по американской инициативе. Президент США поздравил Владимира Путина с победой на российских выборах. 


Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин внес правки в организацию Офиса привлечения инвестиций – ФОТО НСК Олимпийский закрывается на два месяца Папа Римский наказал и проверил украинских монахов В Финляндии закончились неофициальные переговоры США, Южной Кореи и КНДР
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив