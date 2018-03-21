Сергей Лавров уходит с поста главы МИД России

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству.

В документе отмечается, что причина отстранения от должности Лаврова является прежде всего усталость. Также известно, что в последнее время чиновник работал по настоятельной просьбе Владимира Путина, однако сейчас он уже доработал до президентских выборов и может спокойно уйти в отставку.

К слову, сейчас в РФ ждут объявления нового состава правительства. На данный момент есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова.

Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента. Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет должность, например, в Совете безопасности России.

Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с 9 марта 2004 года, в 1994-2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоялся разговор в телефонном режиме между Владимиром Путиным и Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом по американской инициативе. Президент США поздравил Владимира Путина с победой на российских выборах.