Румыния не признает российских выборы в Крыму - МИД

Бухарест признавать его незаконную аннексию Россией не намерен, также, как и не намерен признавать выборы президента Владимира Путина, которые России провела в аннексированном полуострове.

Об этом в среду, 21 марта, заявило Министерство иностранных дел Румынии.

При этом пресс-служба посольства Румынии в Украине еще раз подчеркнула, что дипломаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Румыния не признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов, - говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее выборы президента РФ в Крыму не признали в Евросоюзе.

Как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда отправлять поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах не намерен. По мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.