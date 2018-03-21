09:16 21.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада сегодня утвердит военное сотрудничество с Польшей и Румынией

Верховная рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании, 21 марта, рассмотрит соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией.

Рада сегодня утвердит военное сотрудничество с Польшей и Румынией

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Как отмечается, народные депутаты планируют ратифицировать генеральное соглашение с правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны, а также с правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

Также в соответствующем законопроекте запланировано присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Во втором чтении парламент может рассмотреть законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена, а также постановление о защите прав вынужденных внутренних переселенцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", народные депутаты Украины приняли законопроект №6106 "О стратегической экологической оценке".   Как говорится на сайте парламента, за указанный документ проголосовали 233 нардепа, "против" - 0, воздержались - 15. Также оказалось, что более чем 100 депутатов по неизвестным причинам не захотели отдавать свои голоса.


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