В Стасбурге обсудят непризнание российских выборов в Крыму

Арьев заявил, что, как выяснилось, Украине необходимо обращаться к международному сообществу, с целью в который раз обговорить и осудить незаконные выборы на аннексированной Автономной Республике Крым.

Он добавил, что по крайней мере он сам, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал на рассмотрение заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге.

Также глава делегации отметил, что Украина может отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Румыния не намерена признавать незаконную аннексию Крыма Россией, также, как и не намерена признавать выборы президента Владимира Путина, которые РФ провела в аннексированном полуострове.