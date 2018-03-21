Профильный комитет примет решение по Савченко в среду

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании комитета. Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Владимир Арешонков, окончательное решение будет принято с утра, где-то после девяти часов утра.

Информация о решение будет размещена на сайте, - пояснил он, добавив, что есть проблема, потому что Савченко до сих пор не предоставила свои объяснения по представлению генпрокурора, а срок для объяснений заканчивается завтра.

После того, как комитет решит, давать на это согласие, представление должен рассмотреть весь состав Верховной Рады.

Согласно обнародованным представлениям ГПУ, Савченко не позднее 20 ноября 2017 года вступила в сговор с волонтером Владимиром Рубаном, главарем боевиков Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УРА-Информ, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.