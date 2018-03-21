Президент утвердил закон о запрете допуска лиц с оружием в Раду

Отмечается, что глава правительства одобрил Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной радой Украины 20 марта 2018 года.

Согласно закону, вход в здания в которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами.

А также вход запрещен с легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в здании Верховной Рады Украины установили необычные сейфы, которые предусмотрены для хранения оружия. Отмечается, что такие сейфы оборудованы на первом этаже прямо у входа, через который обычно прибывают народные депутаты.