15:27 21.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент утвердил закон о запрете допуска лиц с оружием в Раду

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент утвердил закон о запрете допуска лиц с оружием в Раду

Отмечается, что глава правительства одобрил Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной радой Украины 20 марта 2018 года.

Согласно закону, вход в здания в которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами.

А также вход запрещен с легковоспламеняющимися жидкостями или твердыми веществами воспламеняющимися, пиротехническими средствами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в здании Верховной Рады Украины установили необычные сейфы, которые предусмотрены для хранения оружия. Отмечается, что такие сейфы оборудованы на первом этаже прямо у входа, через который обычно прибывают народные депутаты.


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