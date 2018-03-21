Послы США, ФРГ и КНР не придут в российский МИД по "делу Скрипаля"

Отмечается, что диппредставительство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне.

Как сообщает ТАСС, на встречу также не придут посол Китая Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берманн, посол Германии Рюдигер фон Фрич. В дипведомствах этих стран в Москве заявили, что страны будут представлены кем-то из посольств.

По сообщению, озвученному в дипмиссии ЕС, от Евросоюза во встрече примет участие заместитель главы представительства ЕС в России Свен-Олов Карлссон. «Будет присутствовать заместитель главы представительства.

Ранее от участия во встрече отказался посол Великобритании в России Лори Бристоу.

Как известно, 20 марта, МИД России заявил о решении провести встречу для всех аккредитованных в России послов зарубежных государств, на которой будет обсуждаться отравление Сергея Скрипаля. Основная тема встречи станет ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Россией планируется довести свою точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны.

Ранее из Британии были высланы 23 российских дипломата. В ответ на это МИД России зеркально выслал 23 сотрудников дипмиссии Великобритании. Кроме того, работу прекратили генконсульство в Санкт-Петербурге и Британский совет.

Китай, США, Франция и Британия — постоянные члены Совбеза ООН.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Мэй заявила, что Россия имела мотива и намерения отравить Скрипалей.