После двух лет правления президент Мьянмы ушел в отставку

Соответствующую информацию 71-летний политик сообщил на своей странице в Facebook.

Как отмечают местные СМИ, такое решение экс-президент принял в целях собственного отдыха. Нового лидера республики выберут и назначат в ближайшие семь рабочих дней.

Добавим, что Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил, после военного переворота 1962 года.

Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Словакии Андрей Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией. Отмечается, что формирование правительства было поручено политику Петеру Пеллегрину. Накануне он предложил президента обновленный список имен, которые должны войти в кабинет.