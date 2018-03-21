Порошенко уверен, что Украина через десять лет вступит в НАТО

План действий страна надеется получить до конца следующего года. Об этом в среду, 21 марта, в интервью изданию Hamburger Abendblatt заявил президент Украины Петр Порошенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом Североатлантического альянса, поскольку стремится как можно быстрее присоединиться.

Мы с особой настойчивостью работаем над этим вопросом. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса, - подчеркнул Порошенко, добавив, что НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России. Он также отметил, что членство Украины сделает альянс сильнее и эффективнее.

Вместе с тем комментируя аннексию Крыма, Порошенко сказал, что сегодня Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны и поэтому для системы глобальной безопасности "не существует альтернативы сильному НАТО".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины нИванна Климпуш-Цицадзе заявила, что Украина в прошлом году выполнила более 80% мероприятий годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.