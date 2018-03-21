16:19 21.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обязал провести проверку оснований для въезда граждан РФ

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". В решении, в частности, речь идет о предварительной проверке оснований для граждан Российской Федерации (РФ) посетить территорию Украины.

Порошенко обязал провести проверку оснований для въезда граждан РФ

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кабинету министров документом поручается обеспечить в месячный срок подготовить изменения в законы "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" относительно введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Также руководство должно обеспечить в месячный срок надлежащее функционирование четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства, урегулирование соответствующих процедур и механизм взаимного доступа к информационным системам уполномоченных государственных органов. Кроме того, правительство должно разработать соответствующую Стратегию государственной миграционной политики на период до 2025 года, в которой будет предусмотрено предварительную проверку оснований для въезда в Украину иностранцев, прежде всего граждан РФ. Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины.


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