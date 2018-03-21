По делу Януковича на суде допросят Азарова

Как сообщается, суд принял ходатайство стороны защиты удовлетворить частично, допросить свидетелей в том порядке, в котором была допрошена Оксана Медиева сегодня. Таким образом, 27, 28 и 29 марта определены как даты допроса для свидетелей.

Сдья отметил, что адвокаты просили суд о допросе своих свидетелей путем видеосвязи по делу о госизмене Януковича. Допрошены будут свидетели такие, как Бернадский, Кобзарь, Азаров, Шуляк и Лебедев.

Как ранее стало известно, суд по делу о госизмене Виктора Януковича хочет допросить ряд высокопоставленных чиновников времен его президентства, среди прочих и бывшего премьера Николая Азарова.

Незадолго после этого Азаров сам попросил допросить его в судебном заседании по делу Януковича путем видеоконференции из Москвы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Оболонский районный суд Киева продлил судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.