Меркель раскритиковала действия Турции и России

Поддались критике действия России и Турции в Сирии. Канцлер уточнила, что Германия продолжит принимать беженцев, однако они должны интегрироваться в общество.

Меркель сообщила, что Федеральное правительство считает бои в Восточной Гуте "одними из жесточайших", упомянув при этом "режим Асада и Россию, которая поддерживает его".

По мнению Меркель, ситуация в провинции Африн также недопустима, несмотря на интересы безопасности Турции. Она процитировала строку из первой статьи Основного закона ФРГ: "Достоинство человека неприкосновенно". Проявлениям жестокости, ксенофобии и антисемитизму нет места в правовом государстве, как подчеркивает Меркель. Она добавила, что однако тем, кто получает разрешение на пребывание в стране, необходимо влиться в социум.

Меркель и Макрон подчеркнули, что прекращение огня в этом регионе станет началом прогресса к политическому решению конфликта в Сирии в рамках женевских переговоров.

В то же время, как сообщается на сайте Кремля, Путин, Макрон и Меркель в ходе телефонного разговора договорились активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии. В ходе переговоров лидеры трех стран также обсудили развитие ситуации в Восточной Гуте и вопрос доставки гуманитарной помощи в сирийские районы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель осуществит рабочий визит в Польшу, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине и санкции против России.