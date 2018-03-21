14:59 21.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин внес правки в организацию Офиса привлечения инвестиций – ФОТО

Кабинет министров Украины утвердил создание государственного учреждения "Офис привлечения инвестиций". Соответствующее решение правительства опубликовано на сайте Кабмина.

Кабмин внес правки в организацию Офиса привлечения инвестиций – ФОТО

Так, Офис привлечения инвестиций из постоянно действующего совещательного органа при Кабмине превращается в государственное учреждение.

Главной целью этого учреждения, остается привлечение прямых иностранных инвестиций и работа над имиджем Украины. Отметим, работа офиса заключается в обеспечении инвесторов актуальной информацией и советами относительно особенностей ведения бизнеса в Украине.

Также вопросами деятельности в основных отраслях экономики - агробизнесе, производстве, энергетике, инфраструктуре, сфере инновационных технологий.

Специалисты офиса готовят предложения по формированию, улучшению и реализации инвестиционного потенциала Украины, развитию ключевых инвестиционных проектов, стимулированию инвестиционной среды в Украине и защите прав инвесторов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что по состоянию на сегодня в Украине есть множество вакансий с заработной платой более 15 тыс. гривен.


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