Япония планирует построить авианосец после агрессии Китая

Представители комитета не сообщили, какого типа авианосец необходимо построить для Сил самообороны Японии. У страны после окончания Второй мировой войны не было на вооружении авианосцев.

Партия призывает закупить у Америки истребители-бомбардировщики F-35B, которые способны производить вертикальную посадку и взлет, что позволит японской армии использовать их на вертолетоносцах, состоящих на службе Сил самообороны. Их можно использовать на вертолетоносце Izumo, а также на островах, где нет длинных взлетно-посадочных полос.

В связи с этим предложением члены комитета заявили о необходимости модифицировать вертолетоносцы.

По мнению представителей Либерально-демократической партии, в данный момент в регионе уровень кризиса достиг максимума после окончания Второй мировой войны.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что Токио намерен купить у США истребители F-35B, чтобы обойти ограничение на владение наступательным вооружением, которое было введено после Второй мировой войны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2018 году власти Японии предоставят Украине безвозмездную помощь на общую сумму более 500 тысяч долларов.