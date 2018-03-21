Рада вновь отклонила законопроект о присоединении к Конвенции об усыновлении детей

Народные депутаты на заседании не смогли набрать нужного количества голосов. При этом глава парламента Андрей Парубий несколько раз ставил его на голосование и предлагал разные варианты – от принятия законопроекта в первом чтении до возвращения документа инициатору.

Однако ни одно из предложений спикера не нашло поддержки у народных депутатов и не собрало 226 голосов парламентариев, необходимых для положительного решения.

Вместе с тем заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, представляя законопроект, пояснил, что "эта Конвенция предоставляет дополнительную защиту украинским детям, которые проходят процедуру межгосударственного усыновления.

По его словам, конвенция позволит ввести официальный порядок и контроль над межгосударственным усыновлением.

Напомним, Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления была принята 29 мая 1993 года в Гааге. С тех пор Украина никак не могут к енй присоединится.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в среду, 28 февраля, приняла в первом чтении проект закона № 6647 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины". За документ отдали свои голоса 233 народных депутата.

Вместе с тем в пояснительной записке к документу сказано, что законопроект будет способствовать упрощению порядка выезда ребенка за пределы Украины, соблюдению права ребенка на получение медицинской помощи за пределами Украины и участию в международных олимпиадах, международных музыкальных, художественных и других творческих конкурсах, международных детских соревнованиях, спортивных мероприятиях.