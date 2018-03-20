Во Франции по делу о коррупции задержали Саркози

Правоохранительные органы заподозрили его в незаконном финансировании его избирательной кампании. Как сообщает во вторник, 20 марта, Reuters, Саркози на данный момент находится под стражей в полиции.

Его допрашивают. При этом уголовное дело против Саркози было открыто еще в 2012 году, однако затем расследование приостановили.

В 2017 году по данному делу ему предъявили предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного дела.

Издание также напоминает, что сын бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи заявлял о финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году и требовал вернуть ему деньги. По данным французский журналистов Саркози получил от Ливии более 50 миллионов евро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Николя Саркози подозревали в получении взяток от Катара. Французская прокуратура подозревает его в том, что он за взятку содействовал продвижению заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года. Саркози также помогал катарской компании Qatari Diar, которая в апреле 2010 года хотела получить долю во французской Veoliain.