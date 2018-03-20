Венгрия вновь угрожает заблокировать проведение комиссии Украина-НАТО

Власти страны также грозятся заблокировать проведение комиссии Украина-НАТО при участии президента Петра Порошенко в июле. Венгрия поддержит эти встречи только в том случае, если Киев гарантирует, что украинский закон об образовании не вступит в силу до 2023 года.

Об этом о вторник, 20 марта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Как сказано на сайте венгерского правительства, у страны нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Киева.

Украина должна гарантировать, что закон, который, по их мнению, грубо нарушает права меньшинств, до указанного срока не будет введен ни в какой форме, а в течение этого периода Киев проведет необходимые консультации с венгерской общиной и реализует то, что будет согласовано на этих переговорах.

При этом глава МИД Венгрии пояснил, что они ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, потому что, несмотря на устные обещания, все регулярно происходит в обратном направлении.

Сиярто также напомнил, что Венгрия является одной из трех стран, которые осуществляют поставки природного газа в Украину после конфликта между российской энергетической компанией "Газпром" и "Нафтогазом".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 сентября вступил в силу закон Украины " Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". Так, Венецианская комиссия заявила, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины, а ряд вопросов касательно применения языков должен решаться специальными законами.