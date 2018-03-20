Великобритания договорилась с ЕС о переходном периоде по Brexit

Документ подписан после того, как Британия сделал несколько уступок в Брюсселе и приняла план "обратной остановки" по поддержке Северной Ирландии в соответствии с законодательством ЕС, чтобы избежать жесткой границы с Республикой Ирландия.

Как сообщает в понедельник, 19 марта, The Guardian, после нескольких дней интенсивных переговоров министр по Brexit Дэвид Дэвис заявил, что соглашение об условиях 21-месячного переходного периода, который закончится 31 декабря 2020 года, является "значительным" моментом, который даст предприятиям и гражданам почувствовать спокойствие.

Вместе с тем, по словам министра, Великобритания сохранит преимущества от единого рынка и таможенного союза на "достаточно близкий к двум годам период, как мы попросили".

Однако британское правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки, в частности, по поводу очень настойчивой просьбы премьер-министра, что граждане, прибывающие в переходный период, будут иметь другой статус по сравнению с теми, кто уже будет находиться в Британии.

Как пояснил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье во время совместной пресс-конференции по поводу последнего проекта соглашения, британские граждане и европейские граждане из 27 стран ЕС, которые приедут в переходный период, получат те же права и гарантии, как и те, кто прибыл ко дню Brexit.

Наиболее щепетильно, по словам Барнье, в Соединенном Королевстве согласились с тем, что по поводу Северной Ирландии в соглашении о Brexit будет храниться решение по умолчанию, которое позволит избежать жесткой границы, согласно которому север и юг острова Ирландия будут оставаться в регулятивном порядке.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй и ее коллеги из стран ЕС могут подписать условия соглашения уже на саммите ЕС на этой неделе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза в связи с затягиванием переговорного процесса.