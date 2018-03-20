В G7 призвали изменить требования к е-декларированию до 1 апреля

Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

Как отмечается, такое решение было принято из-за несоответствия международным обязательствам Украины и лучшим практикам, которые негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией.

При этом послы группы стран G7 поддерживают Венецианскую Комиссию об отмене требований по финансовой отчетности и раскрытию информации для общественных активистов.

Кстати, совсем недавно посольство Швейцарии также призвало украинский Кабмин отменить е-декларирование для антикоррупционных активистов в стране. Кроме того, Украина должна предотвратить внедрению новых требований финансовой отчетности для необщественных организаций, считают послы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", срок подачи электронной декларации для общественных активистов надо продлить на полгода. За это время необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. Такое мнение во вторник, 20 марта, высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.