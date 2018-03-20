Украина осуждает заявление Венгрии об украинском законе об образовании - ФОТО

Реакцию на такое заявление опубликовал на своей странице в Тwitter заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

В своем посте он назвал "манипуляцией" заявления Сиярто по закону об образовании.

Бондар считает, что Венгрия манипулирует, поскольку правительство уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года. Также Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать.

"Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", - написал он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Министерство образования и науки Украины одобрило рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закон "Об образовании" до 2023 года.