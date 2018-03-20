Украина и Катар подписали безвизовый режим

Как сообщил украинский министр в своем микроблоге в Twitter, безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается.

Согласно словам Климкина, положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать и следовать транзитом в государство. Кроме того, украинцы или катарцы могут находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Также результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине временного безвизового режима для граждан Македонии.