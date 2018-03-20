13:34 20.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Катар подписали безвизовый режим

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также стороны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. 

Украина и Катар подписали безвизовый режим

Как сообщил украинский министр в своем микроблоге в Twitter, безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается.

Согласно словам Климкина, положения указанного соглашения предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать и следовать транзитом в государство. Кроме того, украинцы или катарцы могут находиться без виз на территории государства другой договаривающейся стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Также результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине временного безвизового режима для граждан Македонии.


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